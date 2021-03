Ceny ropy klesli o viac než 1 %

Tokio 2. marca (TASR) - Ceny ropy pokračovali v utorok v poklese, ktorý zaznamenali už ku koncu predchádzajúceho obchodného dňa, pričom pokles predstavoval viac než 1 %. Pozornosť trhov sa totiž opäť obrátila na blížiacu sa schôdzku zoskupenia OPEC+, na ktorej sa očakáva dohoda o ďalšom zvýšení ťažby. Náladu navyše ovplyvňuje aj výrazné oslabenie rastu čínskeho výrobného sektora.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.15 h SEČ 63,01 USD (52,28 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 68 centov (1,07 %). V predchádzajúci obchodný deň klesla o 1,1 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 60,01 USD/barel. V porovnaní s pondelkovou uzávierkou (1. 3.) to znamená pokles o 63 centov alebo 1,04 %. V pondelok pokles dosiahol 1,4 %.



Ako povedal komoditný analytik z Rakuten Securities Satoru Jošida, ceny ropy tlačia nadol očakávania, že zoskupenie OPEC+, ktoré tvoria štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, zvýši od apríla objem produkcie. Schôdzka sa uskutoční vo štvrtok 4. marca, pričom by sa na nej mohlo diskutovať o zmiernení programu obmedzovania ťažby o 1,5 milióna barelov denne.



Nálady na trhoch okrem toho ovplyvňuje vývoj ekonomickej aktivity v Číne, povedal Hirojuki Kikukawa zo spoločnosti Nissan Securities. Čína v týchto dňoch zverejnila údaje o vývoji výrobného sektora za minulý mesiac, podľa ktorých aktivita v sektore síce rástla, avšak najslabším tempom za posledných deväť mesiacov. To môže negatívne ovplyvniť dopyt po rope zo strany druhej najväčšej ekonomiky sveta.



(1 EUR = 1,2053 USD)