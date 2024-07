Ceny ropy klesli o viac než 2 %

New York 29. júla (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok o viac než 2 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 79,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien komodity ovplyvnili najmä vyjadrenia z Izraela, že pri odvete za útok Hizballáhu na okupované Golanské výšiny sa bude snažiť o také kroky, ktoré by nezatiahli celý región Blízkeho východu do vojnového konfliktu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.24 h SELČ 79,47 USD (73,47 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,66 USD (2,05 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 75,54 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,62 USD alebo 2,10 %.



(1 EUR = 1,0817 USD)