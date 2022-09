Ceny ropy klesli o viac než 2 %, cena Brentu skĺzla pod 92 USD/barel

Londýn 13. septembra (TASR) - Ceny ropy v priebehu utorkového obchodovania klesli o vyše 2 %, pričom cena Brentu sa dostala pod hranicu 92 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na nepriaznivé údaje o vývoji inflácie v USA. Tá sa síce medziročne zmiernila, rozsah spomalenia však zaostal za očakávaniami. Navyše, v medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v USA mierne zvýšili, pričom sa očakával ich pokles. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 18.46 h SELČ 91,62 USD (90,04 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,38 USD (2,53 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 85,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,06 USD alebo 2,35 %.



Náladu na trhoch ovplyvnili najnovšie údaje o vývoji spotrebiteľských cien v Spojených štátoch. Ako uviedlo ministerstvo práce, medziročná miera inflácie dosiahla v auguste 8,3 %. To je síce menej než v júli, keď inflácia predstavovala 8,5 %, čakalo sa však spomalenie na 8,1 %. Okrem toho, v porovnaní s júlom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,1 %, pričom analytici očakávali v tomto rozsahu ich pokles.



Údaje o inflácii tak posilnili očakávania, že americká centrálna banka Fed na budúci týždeň pristúpi k ďalšiemu výraznému zvýšeniu úrokových sadzieb. Ekonómovia už dali najavo, že je možné ďalšie zvýšenie o 75 bázických bodov a nie je vylúčené ani posunutie nahor o celý percentuálny bod.



(1 EUR = 1,0175 USD)