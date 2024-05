Ceny ropy klesli o viac než 2 USD, cena Brentu skĺzla k 84 USD/barel

New York 1. mája (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu o viac než dva doláre, pričom cena ropnej zmesi Brent skĺzla k hranici 84 USD za barel (159 litrov). Tlak na ceny komodity vyvinuli najmä najnovšie správy z USA o tom, že ropné zásoby v Spojených štátoch vzrástli omnoho viac, než sa čakalo a než signalizoval odhad Amerického ropného inštitútu (API). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 17.11 h SELČ 84,14 USD (78,50 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,19 USD (2,54 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 79,67 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,26 USD (2,76 %).



Úrad pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod americké ministerstvo energetiky, v stredu zverejnil, že ropné zásoby v Spojených štátoch vzrástli v týždni do 26. apríla o nečakaných 7,3 milióna barelov. Analytici pritom očakávali ich pokles, konkrétne o 1,1 milióna barelov.



Údaje EIA sú výrazne odlišné aj v porovnaní s odhadom API. Ten v utorok (30. 4.) uviedol, že zásoby ropy v USA sa v minulom týždni zvýšili o 4,9 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0718 USD)