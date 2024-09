Ceny ropy klesli o viac než 2 %, za týždeň sa cena Brentu prepadla o 1

New York 7. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa pokles o viac než 2 %, pričom cena Brentu ukončila obchodovanie v blízkosti 71 USD za barel (159 litrov). To bola najnižšia cena na záver obchodovania za vyše 2,5 roka. Náladu na trhoch ovplyvnili najmä údaje o vývoji na americkom trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri klesla v závere piatkového (6. 9.) obchodovania o 1,63 USD (2,24 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 71,06 USD (64 eur) za barel. To bola najnižšia uzávierka od decembra 2021.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla na záver obchodovania 67,67 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,48 USD (2,14 %). V tomto prípade to bola najnižšia cena ropy v závere obchodovania od júna 2023.



Ešte horšie sú údaje o vývoji cien ropy za celý týždeň. Cena WTI klesla o 8 % a cena Brentu až o 10 %.



Ceny komodity ovplyvnil vývoj na americkom pracovnom trhu za august. Americké ministerstvo práce v piatok oznámilo, že v USA vzniklo mimo poľnohospodárstva 142.000 nových pracovných miest. To je podstatne menej, než sa čakalo. Analytici počítali so vznikom až 160.000 nových pracovných pozícií.



Miera nezamestnanosti však klesla prvýkrát za päť mesiacov, a to zo 4,3 % na 4,2 %. Tieto údaje naznačujú, že trh práce sa oslabuje, avšak nie takým tempom, aby to centrálnu banku prinútilo pristúpiť na najbližšom zasadnutí k výraznému zníženiu úrokových sadzieb.



Na trhy okrem toho naďalej negatívne vplýva nepriaznivý vývoj čínskej ekonomiky. To zvyšuje obavy z poklesu dopytu po rope.



Ceny ropy tak klesajú napriek tomu, že americké ministerstvo energetiky tento týždeň zverejnilo údaje o výraznom poklese ropných zásob v USA. Tie klesli v týždni do 30. augusta o 6,9 milióna barelov, zatiaľ čo v predchádzajúcom týždni pokles dosiahol zhruba 800.000 barelov. Ekonómovia pritom očakávali, že pokles sa zrýchli iba mierne na 993.000 barelov.



Výraznejší vplyv na trhy nemalo ani rozhodnutie ropných producentov združených v OPEC+. Kľúčových osem štátov rozhodlo, že svoje dobrovoľné produkčné škrty, ktoré už plánovali ukončiť, predĺžia o ďalšie dva mesiace, teda do konca novembra.



(1 EUR = 1,1103 USD)