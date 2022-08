Ceny ropy klesli o viac než 3 %

Londýn 4. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali ďalší pokles o viac než 3 %, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 93,50 USD a cena americkej WTI pod 88 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 18.41 h SELČ 93,53 USD (91,87 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,25 USD (3,36 %). V priebehu obchodovania sa dostala až na 93,50 USD/barel, čo znamená najnižšiu cenu Brentu od 21. februára, teda tri dni pred útokom Ruska na Ukrajinu, ktorý viedol k prudkému zvýšeniu cien komodity.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom klesla o 2,88 USD (3,18 %) na 87,78 USD/barel. To predstavuje najnižšiu cenu WTI od 3. februára.



Ceny ropy ovplyvnil nečakane vysoký rast zásob ropy a benzínu v USA, ako aj rastúce obavy z recesie, čo by znamenalo zníženie dopytu po surovine.



Americké ministerstvo energetiky v stredu (3. 8.) informovalo o prudkom raste zásob ropy a benzínu. Uviedlo, že ropné zásoby sa v USA v minulom týždni zvýšili o 4,5 milióna barelov. Analytici pritom počítali s ich poklesom o 600.000 barelov.



Podobne sa vyvíjala situácia v oblasti zásob benzínu, pod čo sa podpísal slabší dopyt. Zatiaľ čo analytici počítali s poklesom zásob o 1,6 milióna barelov, zásoby benzínu o 200.000 barelov vzrástli.



Ceny ropy nepodporili ani štvrtkové informácie o výraznom zvýšení hlavnej úrokovej sadzby v Británii. Menový výbor Bank of England (BoE) zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu až o 50 bázických bodov, najprudšie od roku 1995. Krok BoE, za ktorým je úsilie o zmiernenie vysokej inflácie, však môže spomaliť ekonomickú aktivitu a oslabiť dopyt po rope.



(1 EUR = 1,0181 USD)