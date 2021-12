Ceny ropy klesli o viac než 3 %, cena Brentu skĺzla k 71 USD za barel

Singapur 20. decembra (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok o viac než 3 %, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 71 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch výrazne ovplyvňuje zvyšujúci sa počet infikovaných novým variantom nového koronavírusu omikron v Európe aj USA. To by mohlo viesť k ďalšiemu obmedzeniu ekonomických aktivít a s nimi aj dopytu po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 8.12 h SEČ 71,14 USD (62,79 eura) za barel. Oproti piatkovej uzávierke (17. 12.) to znamená pokles o 2,38 USD (3,24 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 68,23 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,63 USD alebo 3,71 %.



"Trhy očakávajú postupné obmedzovanie ekonomických aktivít, čo bude znamenať zníženie dopytu po rope," uviedol v súvislosti s vývojom na ropnom trhu analytik Kelvin Wong zo spoločnosti CMC Markets. Napríklad Holandsko zaviedlo od nedele (19. 12.) do polovice januára tvrdý lockdown a očakáva sa, že podobný krok urobia ešte pred vianočnými sviatkami aj ďalšie európske krajiny.



Navyše počet aktívnych ropných a plynových vrtov v USA v minulom týždni vzrástol, druhý týždeň po sebe, pričom dosiahol 20-mesačné maximum. To naznačuje, že produkcia ropy by mala v nasledujúcom období vzrásť.



Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, počet aktívnych ropných a plynových vrtov sa v USA v týždni do 17. decembra zvýšil o tri na 579. To je najvyšší počet vrtov od apríla 2020.



(1 EUR = 1,1330 USD)