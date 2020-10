Ceny ropy klesli o viac než 5 %, cena Brentu skĺzla k 40 USD za barel

New York 1. októbra (TASR) - Ceny ropy sa prepadli o viac než 5 %, pričom cena Brentu klesla k hranici 40 USD a cena WTI pod 38 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvňuje rýchlo sa zvyšujúci počet infikovaných novým koronavírusom po celom svete, ktorý zhoršuje vyhliadky dopytu po rope. Situáciu ešte skomplikovali informácie o zvýšení ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) za minulý mesiac.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 17.32 h SELČ 40,09 USD (34,11 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,21 USD (5,22 %).



Ešte výraznejší pokles zaznamenala cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom. Dosiahla 37,78 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 2,44 USD alebo 6,07 %.



"Je evidentné, že vírus sa nepodarilo dostať pod kontrolu. Počet infikovaných rýchlo rastie, počet mŕtvych prekročil milión a nálada sa opätovne zhoršuje," povedal analytik spoločnosti PVM Oil Tamas Varga.



Navyše, podľa prieskumu agentúry Reuters, produkcia ropy v štátoch OPEC vzrástla v septembri už tretí mesiac po sebe. Dosiahla 24,38 milióna barelov ropy denne, čo oproti augustu predstavuje rast o 160.000 barelov denne. Pod zvýšený rast sa podľa Reuters podpísala vyššia produkcia v Líbyi a Iráne.



(1 EUR = 1,1752 USD)