Ceny ropy klesli o viac než dolár, cena Brentu skĺzla pod 76 USD

New York 18. mája (TASR) - Ceny ropy klesli vo štvrtok o viac než dolár, pričom cena Brentu skĺzla pod 76 USD za barel (159 litrov). Pod obrat cien smerom nadol sa podpísal výrazný rast dolára, ktorý dosiahol najvyššiu úroveň za dva mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 18.17 h SELČ 75,70 USD (70,01 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,26 USD (1,64 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 71,64 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,19 USD, alebo 1,63 %.



Dolár vzrástol oproti košu svetových mien na najvyššiu úroveň od 17. marca. K jeho posilneniu došlo po tom, ako americké ministerstvo práce oznámilo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v minulom týždni prudko klesol.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v USA v týždni do 13. mája 242.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu to znamená pokles o 22.000 žiadostí. Analytici síce s poklesom počítali, očakávali však, že počet prvých žiadostí klesne na 254.000.



(1 EUR = 1,0813 USD)