Ceny ropy klesli o vyše 1 %, Brent skĺzol pod 78 USD/barel

Houston 10. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli o viac než percento, pričom cena Brentu skĺzla pod 78 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili najmä vyjadrenia zástupcov americkej centrálnej banky, že jadrová inflácia je stále vysoká, čím naznačili ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Najnovšie sa takto vyjadrila prezidentka Fedu v Clevelande Loretta Mesterová. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.28 h SELČ 77,57 USD (70,80 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 90 centov (1,15 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 72,91 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 95 centov alebo o 1,29 %.



(1 EUR = 1,0956 USD)