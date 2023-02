Ceny ropy klesli o vyše 1 %, cena Brentu skĺzla k 84 USD za barel

New York 9. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli o viac než 1 %, keď trhy do veľkej miery ovplyvnili informácie o výraznom raste ropných zásob v USA. Tie zaznamenali zvýšenie na viac než 1,5-ročné maximum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 18.13 h SEČ 84,15 USD (78,13 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 94 centov (1,10 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 77,54 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 93 centov alebo 1,19 %.



Ako uviedlo americké ministerstvo energetiky, zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli minulý týždeň na 455,1 milióna barelov. To je najvyššia úroveň zásob od júna 2021. Okrem toho sa zvýšili aj zásoby benzínu a ropných destilátov.



(1 EUR = 1,0771 USD)