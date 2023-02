Ceny ropy klesli o vyše 1 %, cena Brentu skĺzla pod 82 USD/barel

New York 27. februára (TASR) - Ceny ropy pokračovali v poklese, pričom cena Brentu skĺzla pod 82 USD za barel (159 litrov). Na trhy stále pôsobia obavy, že americká centrálna banka v úsilí zmierniť infláciu pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb. To by mohlo viesť k zníženiu dopytu po rope. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 20.15 h SEČ 81,91 USD (77,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,25 USD (1,50 %).



O viac než percento klesla aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 75,25 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,07 USD alebo 1,40 %.



(1 EUR = 1,0554 USD)