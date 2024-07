Ceny ropy klesli o 1 %, cena Brentu skĺzla pod 85 dolárov za barel

New York 9. júla (TASR) - Ceny ropy klesli v utorok o viac než 1 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 85 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnil fakt, že hurikán Beryl nezasiahol ťažobné zariadenia v Texase do takej miery, ako sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 18.29 h SELČ 84,69 USD (78,32 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,06 USD (1,24 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 81,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 96 centov (1,17 %).



Aj keď hurikán Beryl, ktorý zasiahol štát Texas v pondelok (8. 7.), viedol k odstaveniu niektorých ťažobných zariadení, dôsledky neboli také, aké sa pôvodne očakávali. Už v utorok by sa mali otvoriť hlavné prístavy v Texase na vývoz ropy.



Texas je kľúčovým štátom v oblasti produkcie ropy v Spojených štátoch. Na celkovej ťažbe ropy v USA sa podieľa viac než 40 %.



(1 EUR = 1,0814 USD)