Ceny ropy klesli o vyše 1 USD, cena Brentu je okolo 91,50 USD/barel

Singapur 7. septembra (TASR) - Po utorkovom výraznom poklese cien ropy pokračovali ceny v zostupnom trende aj v stredu, pričom počas obchodovania sa dostali na úroveň spred útoku Ruska na Ukrajinu. Vývoj cien ovplyvnil pokles dovozu zo strany Číny, kľúčového dovozcu komodity, ako aj očakávania ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb. Ich zvýšenie môže zhoršiť vývoj svetovej ekonomiky, čo povedie k nižšiemu dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 8.33 h SELČ 91,53 USD (92,19 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,30 USD (1,40 %). V priebehu obchodovania klesol kontrakt až na 91,35 USD/barel, čo bola najnižšia hodnota od 18. februára.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 85,46 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 1,42 USD (1,63 %). Počas obchodovania sa cena WTI dostala až na 85,17 USD/barel, najnižšiu úroveň od 26. januára.



"Aj napriek lepším než očakávaným údajom z amerického sektora služieb rast globálnej ekonomiky nevyzerá vôbec dobre, čo predstavuje problém pre ceny ropy," povedal analytik pre ropné trhy zo spoločnosti OANDA Edward Moya. Obavy vyjadrila aj analytička z CMC Markets Tina Tengová. Ako uviedla, silný kurz amerického dolára, agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb, výrazný rast výnosov dlhopisov a spomaľovanie rastu čínskej ekonomiky sú faktory, ktoré výrazne vplývajú na vývoj cien ropy.



Čína v stredu zverejnila údaje o vývoji vývozu a dovozu za august, pričom v obidvoch prípadoch sa tempo rastu prudko spomalilo a zaostalo za očakávaniami. Čo sa týka dovozu, medziročný rast dosiahol iba 0,3 %, pričom dovoz ropy klesol o 9,4 %.



Investori okrem toho očakávajú ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb s cieľom obmedziť prudký rast spotrebiteľských cien. Počítajú s tým, že Európska centrálna banka (ECB) pristúpi k zvýšeniu kľúčovej úrokovej sadzby vo štvrtok 8. septembra a ďalšie zvýšenie by mala oznámiť aj americká centrálna banka Fed, ktorej menový výbor bude rozhodovať 21. septembra.



(1 EUR = 0,9928 USD)