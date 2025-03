Ceny ropy klesli o vyše 1,5 %, cena Brentu skĺzla pod 70 USD za barel

New York 13. marca (TASR) - Ceny ropy klesli vo štvrtok o viac než 1,5 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 70 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhu výrazne ovplyvnili najnovšie odhady Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) o vývoji dopytu a ponuky. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 19.18 h SEČ 69,80 USD (64,45 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,15 USD (1,62 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 66,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,19 USD (1,76 %).



IEA v najnovšej správe uviedla, že ponuka ropy na trhu by mohla tento rok prekonať dopyt o 600.000 barelov denne. V predchádzajúcej prognóze z februára agentúra stanovila, že ponuka prekoná dopyt o 450.000 barelov/deň.



(1 EUR = 1,083 USD)