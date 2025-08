Ceny ropy klesli o vyše 1,5 %, cena Brentu klesla výrazne

Londýn 5. augusta (TASR) - Ceny ropy klesli v utorok o viac než 1,5 %, pričom cena Brentu skĺzla výrazne pod 68 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch naďalej do veľkej miery ovplyvňuje rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ pokračovať vo zvyšovaní produkcie. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.13 h SELČ 67,67 USD (58,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,09 USD (1,59 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 65,22 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,07 USD (1,61 %).



Členovia ropného zoskupenia OPEC+ sa v nedeľu (3. 8.) dohodli na tom, že v septembri zvýšia produkciu ropy o 547.000 barelov denne. OPEC+ zahrnuje členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom.



(1 EUR = 1,1546 USD)