Ceny ropy klesli o vyše 2 %

New York 10. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu večer klesli o vyše 2 %. Prispeli k tomu nárast zásob komodity v USA minulý týždeň a väčšie ako očakávané zrýchlenie inflácie v Spojených štátoch.



Rast spotrebiteľských cien v USA dosiahol v októbri najväčšie tempo za viac ako 30 rokov. To vyvolalo opatrnosť na trhu s ropou.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 18.35 h SEČ predával po 81,63 USD (70,63 eura). To bolo o 2,52 USD alebo 2,99 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 1,80 USD alebo 2,12 % na 82,98 USD za barel.