Ceny ropy klesli o vyše 2 %

Londýn 20. apríla (TASR) - Ceny ropy klesli vo štvrtok o viac než 2 %, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 81 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú očakávania zvýšenia úrokových sadzieb a posilňovanie kurzu dolára. Tie prekonali vplyv poklesu ropných zásob v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 16.27 h SELČ 81,16 USD (74,16 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,96 USD (2,36 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 77,28 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,88 USD alebo 2,37 %.



Náladu na ropných trhoch v posledných dňoch ovplyvňujú najmä zvyšujúce sa očakávania, že americká centrálna banka začiatkom mája opätovne zvýši úrokové sadzby. Aj keď najnovšie údaje o vývoji nezamestnanosti ukázali, že počet Američanov, ktorí podali prvé žiadosti o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň mierne vzrástol, zamestnanosť je v USA stále vysoká a ekonómovia počítajú so zvýšením hlavnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov.



Navyše inflácia v Británii pokračuje na dvojcifernej úrovni. V marci dosiahla 10,1 %, a aj keď sa oproti vývoju vo februári zmiernila, pod 10 % sa nedostala už sedem mesiacov po sebe. To rovnako posilnilo očakávania ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb zo strany britskej centrálnej banky.



Očakávania zvýšenia úrokových sadzieb tak prekonali aj pre ceny ropy priaznivé informácie, ktoré počas týždňa zverejnilo americké ministerstvo energetiky. To uviedlo, že zásoby ropy v USA klesli za minulý týždeň o 4,6 milióna barelov. Analytici pritom počítali s poklesom iba o 1,1 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0944 USD)