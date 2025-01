Ceny ropy klesli o vyše 2 %

New York 27. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok podvečer klesli o vyše 2 %. Prispeli k tomu rizikový sentiment na širších trhoch aj kroky nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré otriasli investormi. A tiež obavy z čínskeho startupu DeepSeek v oblasti umelej inteligencie, ktoré podnietili pád na amerických akciových trhoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Prezident Trump znepokojil trhy, keď nariadil clá proti Kolumbii pre spory o migrantov. Trump pohrozil tiež akciami proti Číne, Kanade, Mexiku a Európskej únii, pričom vyzval ropný kartel OPEC, aby pomohol znížiť ceny ropy. Tvrdil, že by to mohlo znížiť príjmy Ruska a pomôcť zastaviť vojnu na Ukrajine.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v pondelok o 17.24 h SEČ predával po 72,86 USD (69,19 eura). To bolo o 1,80 USD alebo 2,41 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,70 USD alebo 2,17 % na 76,80 USD za barel.



(1 EUR = 1,053 USD)