Ceny ropy klesli o vyše 2 %
New York 26. augusta (TASR) - Po pondelkovom (25. 8.) raste o 2 % zaznamenali ceny ropy v utorok zhruba v rovnakom rozsahu pokles. Investori stále nevedia odhadnúť ďalší vývoj na Ukrajine a s tým spojené dodávky ruskej ropy na trh. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Autor TASR
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.17 h SELČ 67,29 USD (57,73 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,51 USD (2,19 %). Deň predtým vzrástla cena Brentu približne o 2 % na najvyššiu úroveň od začiatku augusta.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 63,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,43 USD (2,21 %).
V pondelok vývoj cien ropy ovplyvňovali najmä predchádzajúce útoky Ukrajiny na ruskú ropnú infraštruktúru. Okrem toho trhy očakávali ďalšie americké sankcie proti ruskej rope.
Na druhej strane, zdroje z ropného trhu pre agentúru Reuters uviedli, že predstavitelia ruskej a americkej vlády na okraj stretnutia na Aljaške diskutovali o viacerých energetických kontraktoch. Ako povedal analytik z PVM Oil Associates Tamás Varga, „vzhľadom na veľkú neistotu na ropnom trhu investori naďalej nebudú ochotní zvoliť si na dlhšie obdobie jeden smer, je jedno aký. Radšej budú vyčkávať“.
(1 EUR = 1,1656 USD)
