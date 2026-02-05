< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesli o vyše 2 %
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.25 h SEČ 67,98 USD (57,51 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 5. februára (TASR) - Po výraznom raste v predchádzajúcom obchodovaní zaznamenali ceny ropy vo štvrtok pokles o viac než 2 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod hranicu 68 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnila dohoda medzi USA a Iránom o začatí rokovaní o jadrovom programe. Dohoda zmiernila obavy trhov z rozpútania vojnového konfliktu medzi Washingtonom a Teheránom, ktorý by sa odrazil na produkcii ropy a jej exporte z Blízkeho východu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.25 h SEČ 67,98 USD (57,51 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,48 USD (2,13 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 63,75 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,39 USD (2,13 %).
V stredu (4. 2.) zaznamenali ceny ropy rast zhruba o 3 % po informáciách, že rokovania naplánované na piatok tento týždeň v Ománe sa možno neuskutočnia. Neskôr však zástupcovia z obidvoch strán uviedli, že rokovania v piatok budú. Napätie na trhoch tak opäť kleslo, aj keď určitá neistota, že americký prezident Donald Trump svoje hrozby útoku na Irán splní, stále pretrváva.
Irán je štvrtý najväčší producent ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a útok na krajinu by mohol vyvolať väčší regionálny konflikt. Navyše, v prípade útoku na Irán je tu aj riziko obmedzenia vývozu ropy z iných krajín regiónu cez kľúčový Hormuzský prieliv. Ako Irán, tak aj mnohí ďalší členovia OPEC, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Irak, vyvážajú väčšinu svojej ropy práve cez Hormuzský prieliv, cez ktorý sa exportuje približne pätina celkovej spotreby ropy vo svete.
Ceny komodity okrem toho ovplyvnili informácie amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA za minulý týždeň. Podľa Úradu pre energetické informácie (EIA) spadajúceho pod ministerstvo klesli zásoby ropy výraznejšie, než sa očakávalo. Znížili sa o 3,5 milióna barelov, zatiaľ čo ekonómovia počítali s poklesom o dva milióny barelov. S objemom na úrovni 420,3 milióna barelov tak boli ropné zásoby v USA približne o 4 % nižšie, než predstavuje päťročný priemer za toto obdobie roka.
(1 EUR = 1,182 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.25 h SEČ 67,98 USD (57,51 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,48 USD (2,13 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 63,75 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,39 USD (2,13 %).
V stredu (4. 2.) zaznamenali ceny ropy rast zhruba o 3 % po informáciách, že rokovania naplánované na piatok tento týždeň v Ománe sa možno neuskutočnia. Neskôr však zástupcovia z obidvoch strán uviedli, že rokovania v piatok budú. Napätie na trhoch tak opäť kleslo, aj keď určitá neistota, že americký prezident Donald Trump svoje hrozby útoku na Irán splní, stále pretrváva.
Irán je štvrtý najväčší producent ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a útok na krajinu by mohol vyvolať väčší regionálny konflikt. Navyše, v prípade útoku na Irán je tu aj riziko obmedzenia vývozu ropy z iných krajín regiónu cez kľúčový Hormuzský prieliv. Ako Irán, tak aj mnohí ďalší členovia OPEC, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Irak, vyvážajú väčšinu svojej ropy práve cez Hormuzský prieliv, cez ktorý sa exportuje približne pätina celkovej spotreby ropy vo svete.
Ceny komodity okrem toho ovplyvnili informácie amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA za minulý týždeň. Podľa Úradu pre energetické informácie (EIA) spadajúceho pod ministerstvo klesli zásoby ropy výraznejšie, než sa očakávalo. Znížili sa o 3,5 milióna barelov, zatiaľ čo ekonómovia počítali s poklesom o dva milióny barelov. S objemom na úrovni 420,3 milióna barelov tak boli ropné zásoby v USA približne o 4 % nižšie, než predstavuje päťročný priemer za toto obdobie roka.
(1 EUR = 1,182 USD)