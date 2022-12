Ceny ropy klesli o vyše 2 %, cena Brentu skĺzla k 77,50 USD za barel

Washington 7. decembra (TASR) - Ceny ropy sa vrátili k poklesu, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 77,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvnili správy z USA o nečakane výraznom zvýšení zásob pohonných látok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 18.56 h SEČ 77,63 USD (73,73 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,72 USD (2,17 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 72,46 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,79 USD, alebo 2,41 %.



Ako v stredu uviedlo americké ministerstvo energetiky, zásoby ropných destilátov (zahrnujú naftu a vykurovací olej), vzrástli v minulom týždni o 6,2 milióna barelov. To je podstatne výraznejší rast zásob, než očakávali analytici. Tí počítali s ich zvýšením zhruba o 2,2 milióna barelov.



Výraznejší rast v porovnaní s očakávaniami zaznamenali aj zásoby benzínu. Zatiaľ čo analytici počítali s ich zvýšením o 2,7 milióna barelov, podľa amerického ministerstva energetiky vzrástli o 5,3 milióna barelov.



Ani vývoj v zásobách ropy ceny komodity veľmi nepodporil. Aj keď ropné zásoby v USA v minulom týždni klesli, pokles bol miernejší, než signalizoval Americký ropný inštitút (API). Ten uvádzal pokles zásob ropy o 6,4 milióna barelov, ministerstvo však oznámilo, že klesli o 5,2 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0529 USD)