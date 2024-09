Ceny ropy klesli o vyše 2 %, cena Brentu sa priblížila k 71 USD/barel

New York 6. septembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v piatok v poklese, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 71 USD za barel (159 litrov) a smeruje k najhoršiemu týždennému vývoju od októbra 2023. Na ropné trhy mali väčší vplyv správy o vývoji na americkom trhu práce než rozhodnutie OPEC+ odložiť pôvodné plány na zvyšovanie produkcie. TASR o tom informuje na základe agentúry Bloomberg a portálu Quantum Commodity Intelligence.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 17.55 h SELČ 71,11 USD (64,05 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,58 USD (2,17 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 67,58 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,57 USD alebo 2,27 %.



Osem členských štátov ropného zoskupenia OPEC+ (Saudská Arábia, Rusko, Irak, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Kazachstan, Alžírsko a Omán) sa tento týždeň dohodlo, že plánované zvýšenie produkcie odložia o dva mesiace, keďže ceny ropy sú stále na nízkej úrovni. Pôvodná dohoda o dobrovoľnej redukcii ťažby tak bude platiť aj v októbri a novembri.



K očakávanému rastu cien v reakcii na toto rozhodnutie však nedošlo, keďže trhy výraznejšie ovplyvňujú nepriaznivé údaje o vývoji čínskej ekonomiky a najnovšie sa k tomu pridali údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu. Ministerstvo práce v piatok oznámilo, že v USA vzniklo v auguste 142.000 nových pracovných miest. V porovnaní s júlom to predstavuje rast, avšak oproti očakávaniam boli údaje omnoho horšie. Nezamestnanosť však klesla zo 4,3 % na 4,2 %, čo predstavuje prvý pokles za päť mesiacov. To sa podľa analytikov odrazí na rozhodovaní americkej centrálnej banky o redukcii úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,1103 USD)