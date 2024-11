Ceny ropy klesli o vyše 2 %, cena Brentu skĺzla pod 74 USD/barel

New York 8. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli o viac než 2 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 74 USD za barel (159 litrov). Ceny nadol potlačilo najmä zmiernenie obáv, že hurikán Rafael by mohol spôsobiť výraznejšie škody na produkcii ropy v USA. Navyše, čiastočne sa pod vývoj cien komodity podpísala aj Čína a jej nové opatrenia na podporu ekonomiky. Tie trhy zhodnotili ako nedostatočné, čo znamená, že nepredpokladajú výraznejšie zvýšenie dopytu po rope v druhej najväčšej ekonomike sveta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 18.52 h SEČ 73,88 USD (68,59 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,75 USD (2,31 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom zaznamenala 70,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,96 USD (2,71 %).



Do štvrtka (7. 11.) znížili ropné firmy produkciu v Mexickom zálive o viac než pätinu s cieľom minimalizovať škody pred blížiacim sa hurikánom. Najnovšie predpovede o trajektórii hurikánu a jeho intenzite však obavy z rozsiahleho vplyvu na ťažbu v oblasti zmiernili.



Okrem toho Čína, najväčší dovozca ropy na svete, predstavila nové opatrenia na podporu ekonomiky, súčasťou ktorých je aj zmiernenie tlaku na regionálne vlády pri splácaní dlhov. Podľa trhov sú však najnovšie opatrenia stále nedostatočné na výraznejšiu podporu hospodárskeho rastu a ako dodali, neočakávajú, že vo väčšej miere zvýšia čínsky dopyt po rope.



(1 EUR = 1,0772 USD)