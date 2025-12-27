< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesli o vyše 2,5 %, za celý rok smerujú k poklesu o pätinu
Autor TASR
Londýn 27. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver obchodovania tento týždeň pokles o viac než 2,5 %, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 60,50 USD za barel (159 litrov). Investori predpokladajú v budúcom roku vyššiu ponuku než dopyt a zároveň sledujú vývoj rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Prípadná dohoda by mohla uvoľniť sankcie voči ruskému ropnému sektoru, čo znamená ďalšie zvýšenie objemu komodity na trhoch. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s februárovým kontraktom klesla k záveru piatkového obchodovania (26. 12.) o 1,60 USD (2,57 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 60,64 USD (51,45 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s februárovým kontraktom, klesla o 1,61 USD (2,76 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 56,74 USD/barel.
Aj keď kroky USA od polovice decembra, keď americký prezident Donald Trump nariadil blokádu sankcionovaných tankerov prepravujúcich ropu do a z Venezuely, prispeli k zotaveniu cien z vtedajšieho takmer 5-ročného minima, za celý rok smerujú k poklesu zhruba o pätinu. Cena Brentu klesla od začiatku tohto roka do dnešných dní o 19 % a cena WTI o 21 %.
(1 EUR = 1,1787 USD)
