Ceny ropy klesli o vyše 3 %, cena Brentu klesla pod 43 USD

New York 4. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok pokles o viac než 3 %, pričom cena Brentu klesla pod 43 USD a cena WTI pod 40 USD za barel (159 litrov). K obavám o slabý dopyt po rope sa pridali aj obavy trhov, že tempo zotavovania ekonomiky bude slabšie, než sa pôvodne čakalo.



Náladu na ropných trhoch do veľkej miery ovplyvnili najnovšie informácie o tvorbe nových pracovných miest v USA za august. Tie ukázali, že tvorba pracovných pozícií bola slabšia než v júli, ako aj v porovnaní s odhadmi trhov. Lepšie čísla ukázala miera nezamestnanosti, ktorá klesla z 10,2 % na 8,4 %.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 17.58 h SELČ 42,74 USD (36,09 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,33 USD (3,02 %). Za celý týždeň smeruje cena Brentu k poklesu o takmer 5 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 39,92 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,45 USD alebo o 3,51 %. Za celý týždeň smeruje cena WTI k poklesu o viac než 6 %.



(1 EUR = 1,1842 USD)