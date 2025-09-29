< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesli o vyše 3 %, cena Brentu skĺzla pod 68 USD/barel
Okrem toho zástupcovia štátov ropného zoskupenia OPEC+ na svojom najbližšom zasadnutí 5. októbra pravdepodobne rozhodnú o zvýšení ťažby na november.
Autor TASR
Londýn 29. septembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese. Počas pondelkového obchodovania klesli o viac než 3 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 68 USD za barel (159 litrov). Tlak na ceny zvyšuje obnovenie vývozu ropy z irackého Kurdistanu a signály, že ropné zoskupenie OPEC+ koncom týždňa oznámi ďalšie zvýšenie produkcie. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 18.29 h SELČ 67,83 USD (57,86 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,30 USD (3,28 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 63,31 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,41 USD (3,67 %).
Za poklesom, ktorého tempo sa od začiatku pondelkového obchodovania postupne zrýchľovalo, je fakt, že cez víkend Irak po viac než dvojročnej prestávke obnovil vývoz ropy z poloautonómneho regiónu Kurdistan do Turecka. Na medzinárodné trhy by sa tak malo dostať navyše 230.000 až 240.000 barelov ropy denne.
Okrem toho zástupcovia štátov ropného zoskupenia OPEC+ na svojom najbližšom zasadnutí 5. októbra pravdepodobne rozhodnú o zvýšení ťažby na november. Uviedli to tri zdroje oboznámené so záležitosťou, pričom dodali, že rozsah zvýšenia by mal dosiahnuť minimálne 137.000 barelov denne.
(1 EUR = 1,1723 USD)
