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Ceny ropy klesli o vyše 3 %, cena Brentu skĺzla pod 95 USD za barel
Izrael a Libanon v stredu (3. 6.) oznámili, že sa dohodli na prímerí.
Autor TASR
Houston 4. júna (TASR) - Ceny ropy klesli vo štvrtok o viac než 3 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 95 USD za barel (159 litrov). Investori tak reagovali na oznámenie o prímerí medzi Izraelom a Libanonom, čo v nich zvýšilo nádeje na ukončenie americko-izraelskej vojny proti Iránu. Koniec vojny proti Iránu by mal totiž viesť k opätovnému otvoreniu kľúčového Hormuzského prielivu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Izrael a Libanon v stredu (3. 6.) oznámili, že sa dohodli na prímerí. Toto rozhodnutie posilnilo očakávania trhov, že následne dôjde k dohode aj medzi Teheránom a Washingtonom. Irán totiž akúkoľvek dohodu podmienil okrem iného ukončením vojny v Libanone.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.00 h SELČ 94,70 USD (81,36 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,11 USD (3,18 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 92,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,64 USD (3,79 %).
(1 EUR = 1,164 USD)
Izrael a Libanon v stredu (3. 6.) oznámili, že sa dohodli na prímerí. Toto rozhodnutie posilnilo očakávania trhov, že následne dôjde k dohode aj medzi Teheránom a Washingtonom. Irán totiž akúkoľvek dohodu podmienil okrem iného ukončením vojny v Libanone.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.00 h SELČ 94,70 USD (81,36 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,11 USD (3,18 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 92,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,64 USD (3,79 %).
(1 EUR = 1,164 USD)