Ceny ropy klesli o vyše 3 %, smerujú k najnižšej uzávierke za 4 roky

Londýn 4. apríla (TASR) - Ceny ropy klesli v piatok o viac než 3 % a smerujú k najslabšiemu záveru obchodovania zhruba za štyri roky. Pod výrazný pokles sa podpísala kombinácia recipročných ciel, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump, a informácia OPEC+, že v máji zvýši ťažbu výraznejšie, než sa čakalo. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 11.58 h SELČ 67,64 USD (60,95 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,50 USD (3,56 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 64,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,58 USD (3,85 %).



Ceny ropy tak v obidvoch prípadoch smerujú k najnižšej uzávierke od roku 2021, keď svet zápasil s dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Z pohľadu percentuálnej zmeny za celý týždeň smerujú k najvýraznejšiemu poklesu zhruba za pol roka.



Za výrazným poklesom je kombinácia nepriaznivých faktorov. Na jednej strane sa trhy obávajú dôsledkov nových dovozných ciel oznámených Trumpom na vývoj ekonomiky, a na druhej strane ich prekvapila informácia ropného zoskupenia OPEC+. Osem štátov z OPEC+ totiž uviedlo, že v máji zvýšia produkciu ropy o 411.000 barelov denne. Počítalo sa pritom so zvýšením o 135.000 barelov/deň.



„Úprimne povedané, to načasovanie je neuveriteľné,“ uviedol John Evans z maklérskej spoločnosti PVM. Analytici banky Goldman Sachs v reakcii na najnovšie informácie zredukovali svoj odhad ceny ropy Brent a WTI v závere tohto roka. V obidvoch prípadoch ho skresali o 5 USD na 66 USD/barelov v prípade Brentu a 62 USD/barel v prípade WTI.



Na druhej strane, analytici zo spoločnosti Rystad Energy predpokladajú, že v nasledujúcich mesiacoch pôjdu ceny ropy opäť nahor. Ako povedal analytik Mukesh Sahdev, „vzhľadom na možné výpadky v dodávkach ropy v dôsledku sankcií a ciel uvalených na predajcov aj kupcov nepredpokladáme, že ceny ropy zostanú pod hranicou 70 USD za barel príliš dlho“.



(1 EUR = 1,1097 USD)