Ceny ropy klesli o vyše 4 %, cena Brentu skĺzla k 74 USD/barel

Londýn 15. marca (TASR) - Po krátkom raste na začiatku stredajšieho obchodovania zaznamenali ceny ropy výrazný pokles. V popoludňajších hodinách klesli o viac než 4 %, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 74 USD a cena WTI k 68 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch najnovšie výrazne ovplyvňujú problémy švajčiarskej banky Credit Suisse. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 14.58 h SEČ 74,27 USD (69,17 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,18 USD (4,11 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v apríli dosiahla 68,21 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,12 USD alebo 4,37 %.



Počas dňa klesla cena Brentu až na 74,01 USD/barel, čo bola najnižšia hodnota ropy Brent od decembra 2021. Aj cena WTI nakrátko zaznamenala najnižšiu hodnotu od daného obdobia.



Prvotné náznaky upokojenia situácie v súvislosti s problémami Credit Suisse vymazalo vyhlásenie najväčšieho akcionára banky, ktorým je Saudská národná banka, že inštitúcii ďalšiu finančnú injekciu neposkytne. To sa odrazilo na prudkom poklese akcií Credit Suisse aj akcií ďalších európskych bánk.



"Obavy z rozšírenia problému na ďalšie banky evidentne naberajú na intenzite," uviedol pre agentúru Reuters Tamás Varga z maklérskej spoločnosti PVM. "Výsledkom je silnejúci dolár a klesajúce akcie. To je zlé znamenie pre ropu," dodal.



(1 EUR = 1,0737 USD)