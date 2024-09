Ceny ropy klesli o vyše 4 %, cena Brentu skĺzla pod 74 USD za barel

Londýn 3. septembra (TASR) - Ceny ropy klesli v utorok o viac než 4 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 74 USD za barel (159 litrov). Pod túto hranicu sa tak dostala prvýkrát za takmer deväť mesiacov. Trhy tak reagovali na informácie, že čoskoro by malo dôjsť k vyriešeniu sporov, ktoré spôsobili zastavenie produkcie a vývozu ropy z Líbye. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 17.02 h SELČ 73,95 USD (67,01 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,57 USD (4,61 %). To znamená prvý pokles pod túto hranicu od 13. decembra 2023.



Cena americkej ľahkej ropy WI s októbrovým kontraktom dosiahla 70,56 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,99 USD, alebo 4,07 %.



Analytik banky UBS Giovanni Staunovo povedal, že za výrazným poklesom cien ropy je najmä správa agentúry Bloomberg. Tá sa odvolala na jedného z členov centrálnej banky Líbye, podľa ktorého sa najnovší politický spor v krajine blíži ku koncu. Práve spory o kontrolu nad centrálnou bankou a príjmami z ropy viedli v minulých dňoch k obmedzeniu ťažby a pozastaveniu exportu ropy z kľúčových líbyjských prístavov. Líbyjská ropná spoločnosť NOC vyhlásila v dôsledku tejto situácie 2. septembra takzvaný stav force majeure (vyššej moci) na jej ložisko El Feel.



Okrem očakávania návratu pôvodného objemu líbyjskej ropy na trhy ceny komodity negatívne ovplyvnili aj nepriaznivé ekonomické správy z Číny. Tá cez víkend zverejnila, že aktivita v čínskom výrobnom sektore v auguste opäť klesla, pričom pokles sa zrýchlil. Navyše, ceny nových domov v krajine rástli v auguste najslabším tempom od začiatku roka.



(1 EUR = 1,1035 USD)