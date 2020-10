Ceny ropy klesli o vyše 5 %

New York 28. októbra (TASR) - Ceny ropy v stredu padli o vyše 5 %. Dôvodom je rýchle šírenie nového koronavírusu v USA aj Európe. Zhoršovanie pandemickej situácie núti vlády prijímať nové reštriktívne opatrenia, ktoré ohrozujú zotavovanie ekonomík. Ďalším negatívnym faktorom bol nečakane výrazný nárast ropných rezerv v USA.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa o 18.56 h SEČ predával so stratou 2,30 USD alebo 5,81 po 37,27 USD (31,78 eura). Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zlacnel o 2,28 USD alebo 5,29 na 39,02 USD za barel.



Brent zrejme zatvorí najnižšie a zaznamená najprudšie 1-dňové oslabenie od 12. júna. WTI asi zatvorí najnižšie od 2. októbra, pričom jej pokles by mohol byť najstrmší od 8. septembra.



Vývoj na ropnom trhu odráža pád na iných trhoch s rizikovejšími aktívami, ako sú napríklad akcie. Európske akciové trhy sa v stredu prudko oslabili a podvečer sa výrazne v negatívnom pásme pohybovali aj americké indexy.



(1 EUR = 1,1727 USD)