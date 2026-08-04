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Ceny ropy klesli o vyše 5 %
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 18.07 h SELČ 79,39 USD (68,94 eura) za barel.
Autor TASR
Londýn 4. augusta (TASR) - Po raste na začiatku utorkového obchodovania sa vývoj cien ropy otočil. Ceny klesli o viac než 5 %, pričom cena Brentu skĺzla hlboko pod 80 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na informácie z Kataru a USA, ktoré zvýšili nádej na diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 18.07 h SELČ 79,39 USD (68,94 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 4,38 USD (5,23 %). Utorkové obchodovanie je tak plné výkyvov, keďže počas neho vzrástla cena ropy nakrátko na 86,33 USD/barel.
Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 75,98 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 4,36 USD (5,43 %). Aj v prípade ceny tejto ropy došlo k výkyvom, keď nakrátko vyskočila na 82,33 USD/barel.
Pod výrazný pokles cien ropy sa podpísali vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí Kataru aj amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Katarské ministerstvo uviedlo, že snahy o diplomatické urovnanie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom stále prebiehajú. Rubio zasa povedal, že v rokovaniach s Ománom a Iránom o plavbe lodí cez Hormuzský prieliv došlo k pokroku. Prípadná dohoda by znamenala otvorenie prielivu, kľúčovej námornej trasy, ktorou sa pred vojnou na Blízkom východe prepravovala zhruba pätina svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
(1 EUR = 1,1515 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 18.07 h SELČ 79,39 USD (68,94 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 4,38 USD (5,23 %). Utorkové obchodovanie je tak plné výkyvov, keďže počas neho vzrástla cena ropy nakrátko na 86,33 USD/barel.
Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 75,98 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 4,36 USD (5,43 %). Aj v prípade ceny tejto ropy došlo k výkyvom, keď nakrátko vyskočila na 82,33 USD/barel.
Pod výrazný pokles cien ropy sa podpísali vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí Kataru aj amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Katarské ministerstvo uviedlo, že snahy o diplomatické urovnanie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom stále prebiehajú. Rubio zasa povedal, že v rokovaniach s Ománom a Iránom o plavbe lodí cez Hormuzský prieliv došlo k pokroku. Prípadná dohoda by znamenala otvorenie prielivu, kľúčovej námornej trasy, ktorou sa pred vojnou na Blízkom východe prepravovala zhruba pätina svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
(1 EUR = 1,1515 USD)