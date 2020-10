Ceny ropy klesli o vyše 5 %, cena Brentu skĺzla k hranici 39 USD/barel

Londýn 28. októbra (TASR) - Ceny ropy klesli o viac než 5 %, pričom cena Brentu sa dostala do blízkosti 39 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili najmä informácie o výraznom zvýšení ropných zásob v USA. Tie sa pridali k nepriaznivým správam o rastúcom počte infikovaných novým koronavírusom v USA a Európe, čo vyvoláva obavy z oslabenia dopytu po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 15.52 h SEČ 39,11 USD (33,35 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,09 USD (5,07 %). V utorok (27. 10.) zaznamenala cena Brentu rast takmer o 2 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 37,34 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 2,23 USD alebo 5,64 %. V utorok pritom vzrástla o 2,6 %.



Podľa Amerického ropného inštitútu (API) sa zásoby ropy aj benzínu za minulý týždeň zvýšili. Zásoby ropy vzrástli podľa odhadov API o 4,6 milióna barelov, pritom analytici počítali s rastom iba o 1,2 milióna barelov.



(1 EUR = 1,1727 USD)