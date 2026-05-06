Ceny ropy klesli o vyše 7 %, cena Brentu skĺzla pod 102 USD za barel
Autor TASR
New York 6. mája (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu o viac než 7 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod hranicu 102 USD za barel (159 litrov). Za výrazným poklesom je zvyšujúci sa optimizmus na trhoch, že vojna na Blízkom východe by sa mohla v dohľadnom období skončiť. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 18.24 h SELČ 101,93 USD (86,66 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 7,94 USD (7,23 %). Predtým sa nakrátko znížila pod hranicu 100 USD/barel, prvýkrát od 22. apríla.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 95,03 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 7,24 USD alebo 7,08 %.
Zdroje z Pakistanu, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom, uviedli, že USA a Irán sú blízko k uzatvoreniu memoranda o ukončení vojny. Irán v stredu oznámil, že americký návrh prehodnocuje a svoju odpoveď zašle prostredníctvom Pakistanu. Ešte predtým Teherán uviedol, že akceptovať bude iba férovú a komplexnú dohodu.
Server Axios informoval, že USA očakávajú od Iránu odpoveď na viaceré body dohody v nasledujúcich 48 hodinách. Podľa zdrojov oboznámených s udalosťami, na ktoré sa Axios odvolal, momentálna situácia má k dohode najbližšie od začiatku vojny na Blízkom východe. Tá sa začala 28. februára po tom, ako USA a Izrael napadli Irán.
(1 EUR = 1,1762 USD)
