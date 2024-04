Ceny ropy klesli o vyše dolára, cena Brentu skĺzla pod 90 USD za barel

New York 15. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli o viac než dolár po tom, ako sa ukázalo, že víkendový odvetný útok Iránu na Izrael nespôsobil také škody, ako sa čakalo. To zmiernilo obavy trhov z rýchlej eskalácie konfliktu na Blízkom východe, ktorý by mohol narušiť dodávky ropy na svetové trhy. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 19.13 h SELČ 89,40 USD (83,90 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,05 USD (1,16 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 84,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,03 USD, alebo 1,20 %.



(1 EUR = 1,0656 USD)