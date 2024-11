Ceny ropy klesli o vyše dolára, cena Brentu skĺzla pod 74 USD za barel

Londýn 25. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli o takmer 2 %, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 74 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na správy servera Axios, ktorý s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa americkej administratívy uviedol, že Izrael a libanonské hnutie Hizballáh sa dohodli na podmienkach prímeria. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Izrael v pondelok oznámil, že smeruje k dohode o prímerí s Hizballáhom. Stále je však ešte potrebné vyriešiť niektoré otázky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 16.07 h SEČ 73,83 USD (70,35 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,34 USD (1,78 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 69,85 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,39 USD alebo 1,95 %.



(1 EUR = 1,0495 USD)