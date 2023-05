Ceny ropy klesli o vyše dve percentá

Londýn 11. mája (TASR) - Po raste na začiatku obchodovania klesli ceny ropy vo štvrtok o viac než 2 %, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 75 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili spory v súvislosti s dlhovým stropom USA, ako aj najnovšie informácie z amerického trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 16.25 h SELČ 74,80 USD (68,44 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,61 USD (2,11 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 70,82 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,74 USD, alebo 2,40 %.



Trhy s ropou vo štvrtok výrazne ovplyvnili údaje z amerického pracovného trhu, keď ministerstvo práce oznámilo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti vzrástol v minulom týždni podstatne viac, než sa čakalo a dosiahol najvyššiu úroveň od konca októbra 2021. To signalizuje, že zvyšujúce sa úrokové sadzby už začínajú mať na trh práce vplyv.



Navyše, investori čakajú, ako sa vyvinú diskusie o zvýšení dlhového stropu v USA, ktorého limit je stanovený na 31,4 bilióna USD. Rokovania sa začali v stredu (10. 5.), pričom republikáni požadujú za svoj súhlas zníženie výdavkov. Americká ministerka financií Janet Yellenová minulý týždeň upozornila, že Spojené štáty môžu mať nedostatok peňazí na splnenie svojich finančných záväzkov už 1. júna.



(1 EUR = 1,093 USD)