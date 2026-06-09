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Ceny ropy klesli po tom, ako Irán a Izrael zastavili vzájomné útoky
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.03 h SELČ 93,54 USD (81,06 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 9. júna (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno znížili. Vymazali tak väčšinu ziskov z predošlého obchodovacieho dňa po tom, ako Irán a Izrael uviedli, že po výzve amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavili vzájomné útoky. Obe strany však varovali, že môžu nepriateľské akcie obnoviť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.03 h SELČ 93,54 USD (81,06 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 0,71 USD (0,75 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 90,30 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 1 USD (1,1 %).
„Hoci najnovšia pauza v priamych útokoch priniesla určitú úľavu, investori nie sú presvedčení, že prímerie vydrží,“ povedal analytik spoločnosti KCM Trade Tim Waterer. „Aj keď to pomohlo zastaviť eskaláciu, geopolitické prostredie zostáva napäté,“ konštatoval analytik spoločnosti IG Tony Sycamore. Podľa Tima Waterera kľúčovou otázkou je, či sa súčasné úsilie o deeskaláciu môže konečne premietnuť do dlhodobejšieho riešenia, alebo či „sa nachádzame len v ďalšom dočasnom utíšení“. Jednou z kľúčových otázok, na ktorú Washington v mierových rozhovoroch nalieha, je znovuotvorenie Hormuzského prielivu, cez ktorý pred tým, ako USA a Izrael koncom februára podnikli letecké útoky na Irán, prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy.
(1 EUR = 1,154 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.03 h SELČ 93,54 USD (81,06 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 0,71 USD (0,75 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 90,30 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 1 USD (1,1 %).
„Hoci najnovšia pauza v priamych útokoch priniesla určitú úľavu, investori nie sú presvedčení, že prímerie vydrží,“ povedal analytik spoločnosti KCM Trade Tim Waterer. „Aj keď to pomohlo zastaviť eskaláciu, geopolitické prostredie zostáva napäté,“ konštatoval analytik spoločnosti IG Tony Sycamore. Podľa Tima Waterera kľúčovou otázkou je, či sa súčasné úsilie o deeskaláciu môže konečne premietnuť do dlhodobejšieho riešenia, alebo či „sa nachádzame len v ďalšom dočasnom utíšení“. Jednou z kľúčových otázok, na ktorú Washington v mierových rozhovoroch nalieha, je znovuotvorenie Hormuzského prielivu, cez ktorý pred tým, ako USA a Izrael koncom februára podnikli letecké útoky na Irán, prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy.
(1 EUR = 1,154 USD)