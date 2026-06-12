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< sekcia Ekonomika

Ceny ropy klesli po tom, ako Trump zrušil plány úderu na Irán

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.13 h SELČ 88,50 USD (76,71 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 1,88 USD (2,08 %).

Autor TASR
Singapur 12. júna (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno znížili. Pokračoval ich pokles z predchádzajúceho obchodovacieho dňa po tom, ako americký prezident Donald Trump zrušil plány úderu na Irán. Znížili sa tak obavy z eskalácie konfliktu po vzájomných útokoch zo skoršej časti tohto týždňa. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.13 h SELČ 88,50 USD (76,71 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 1,88 USD (2,08 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 85,96 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 1,75 USD (2 %).

Trump naznačil, že Washington a Teherán sú blízko k dosiahnutiu dohody o ukončení vojny. Jej súčasťou má byť znovuotvorenie Hormuzského prielivu a podľa neho by sa mohla podpísať už tento víkend, pravdepodobne v Európe. Iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars uviedla, že Teherán pravdepodobne dohodu schváli, hoci sa k nej ešte oficiálne nevyjadril.

(1 EUR = 1,1537 USD)
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