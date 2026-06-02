Ceny ropy klesli po Trumpovom vyjadrení o rokovaniach s Iránom
Autor TASR
Singapur 2. júna (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno znížili po tom, ako počas predchádzajúcich obchodných dní výrazne stúpli. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti uviedol, že rokovania s Iránom pokračujú a pre televíznu stanicu ABC News sa vyjadril, že v priebehu budúceho týždňa očakáva dohodu o predĺžení prímeria a znovuotvorení Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.02 h SELČ 94,15 USD (80,84 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 0,83 USD (0,87 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 91,24 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 0,92 USD (1 %).
„Trh sa v súčasnosti zameriava na to, či v rokovaniach medzi USA a Iránom nastáva nejaký konkrétny pokrok alebo nie, na tón a obsah vyhlásení oboch strán, najmä na hrozby Iránu, týkajúce sa Hormuzského prielivu, a na skutočný fyzický pohyb tankerov cez túto vodnú cestu,“ povedal analytik spoločnosti KCM Trade Tim Waterer.
Analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters, ktorého výsledky zverejnila v pondelok (1. 6.), odhadujú, že zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 29. mája klesli o približne 3,6 milióna barelov.
(1 EUR = 1,1646 USD)
