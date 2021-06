Ceny ropy klesli, počas obchodovania však dosiahli rekord

New York 22. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali pokles, keď trhy zareagovali na diskusie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov o zvýšení ťažby. Počas dňa však dosiahli najvyššiu úroveň za viac než dva roky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.32 h SELČ 74,69 USD (62,80 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 21 centov. V priebehu utorkového obchodovania však vyskočila až na 75,30 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota Brentu od 25. apríla 2019.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 73,13 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 53 centov.



Zástupcovia zoskupenia OPEC+, ktoré združuje štáty OPEC a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, diskutujú o tom, že od augusta by začali s ďalším postupným zvyšovaním produkcie. Podľa zdroja z OPEC+ sa však zatiaľ na konkrétnom objeme nedohodli. Zoskupenie už teraz realizuje program postupného zvyšovania ťažby, ktorý platí od mája do konca júla a v rámci ktorého producenti vracajú na trhy 2,1 milióna barelov ropy denne.



(1 EUR = 1,1894 USD)