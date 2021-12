Ceny ropy klesli, pokles sa očakáva aj za celý týždeň

Singapur 17. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli a k poklesu smerujú aj za celý týždeň. Náladu na trhoch tento týždeň ovplyvnil najmä nový variant koronavírusu omikron, keďže vo viacerých krajinách bol zistený zvýšený počet infikovaných týmto variantom. To vyvolalo obavy z nových obmedzení a poklesu dopytu po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.29 h SEČ 74,34 USD (65,58 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 68 centov (0,91 %). Za celý týždeň smeruje cena Brentu k poklesu o vyše 1 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom zaznamenala pokles o 76 centov (1,05 %) na 71,62 USD/barel. Aj cena WTI smeruje predbežne k poklesu, jeho rozsah by mal byť však minimálny.



Vzhľadom na najnovšiu situáciu súvisiacu s novým variantom koronavírusu omikron je zatiaľ ťažké odhadnúť, či sa budú opätovne zavádzať reštrikcie naprieč krajinami, uviedol Vivek Dhar, komoditný analytik z Commonwealth Bank. "Smerujeme k novým protipandemickým opatreniam? To je faktor, ktorý sa trhy momentálne snažia spracovať," povedal. Rýchly rast nových prípadov hlásia Juhoafrická republika, Dánsko či Británia. Ich počet rastie aj v USA, kde viaceré firmy odložili pôvodný plán opätovného návratu zamestnancov na pracovisko.



(1 EUR = 1,1336 USD)