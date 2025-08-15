< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesli pred samitom D. Trumpa a V. Putina na Aljaške
Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 67 centov alebo 1 % na 66,17 USD za barel.
Autor TASR
New York 15. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, keďže obchodníci vyčkávajú na rokovania medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, ktoré by podľa niektorých mohli viesť k zmierneniu sankcií uvalených na Moskvu pre vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v piatok o 17.51 h SELČ predával po 63,12 USD (54 eur). To bolo o 84 centov alebo 1,31 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 67 centov alebo 1 % na 66,17 USD za barel.
Za celý týždeň by mala cena WTI klesnúť, odhadom o 0,7 %, zatiaľ čo Brent je na ceste k nárastu o 0,4 %.
Prímerie na Ukrajine je hlavným bodom programu rokovaní na Aljaške. Trump podľa vlastných slov verí, že Rusko je pripravené ukončiť vojnu, ale zároveň pohrozil, že uvalí sekundárne sankcie na krajiny, ktoré kupujú ruskú ropu, ak nedôjde k pokroku v mierových rozhovoroch.
„Trh sleduje, či dôjde k prímeriu alebo nie. Prímerie sa premietne do vyššej ruskej produkcie,“ povedal analytik UBS Giovanni Staunovo. „Otázkou je, či dôjde k eskalácii alebo deeskalácii,“ dodal.
Slabšie ekonomické údaje z Číny medzitým vyvolávajú obavy vo veci dopytu po palivách. Najnovšie údaje ukázali, že tempo rastu priemyselnej produkcie kleslo v júli na osemmesačné minimum a rast maloobchodných tržieb bol najpomalší od decembra. To negatívne ovplyvnilo náladu u druhého najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete.
Na vývoj cien vplývali aj prognózy rastúceho prebytku na trhu s ropou, ako aj vyhliadky na dlhšie trvajúce vyššie úrokové sadzby v USA.
(1 EUR = 1,1688 USD)
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v piatok o 17.51 h SELČ predával po 63,12 USD (54 eur). To bolo o 84 centov alebo 1,31 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 67 centov alebo 1 % na 66,17 USD za barel.
Za celý týždeň by mala cena WTI klesnúť, odhadom o 0,7 %, zatiaľ čo Brent je na ceste k nárastu o 0,4 %.
Prímerie na Ukrajine je hlavným bodom programu rokovaní na Aljaške. Trump podľa vlastných slov verí, že Rusko je pripravené ukončiť vojnu, ale zároveň pohrozil, že uvalí sekundárne sankcie na krajiny, ktoré kupujú ruskú ropu, ak nedôjde k pokroku v mierových rozhovoroch.
„Trh sleduje, či dôjde k prímeriu alebo nie. Prímerie sa premietne do vyššej ruskej produkcie,“ povedal analytik UBS Giovanni Staunovo. „Otázkou je, či dôjde k eskalácii alebo deeskalácii,“ dodal.
Slabšie ekonomické údaje z Číny medzitým vyvolávajú obavy vo veci dopytu po palivách. Najnovšie údaje ukázali, že tempo rastu priemyselnej produkcie kleslo v júli na osemmesačné minimum a rast maloobchodných tržieb bol najpomalší od decembra. To negatívne ovplyvnilo náladu u druhého najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete.
Na vývoj cien vplývali aj prognózy rastúceho prebytku na trhu s ropou, ako aj vyhliadky na dlhšie trvajúce vyššie úrokové sadzby v USA.
(1 EUR = 1,1688 USD)