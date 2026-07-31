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Ceny ropy klesli približne o 2 %
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.21 h SELČ 87,49 USD (76,24 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 31. júla (TASR) - Ceny ropy klesli v piatok zhruba o 2 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod hranicu 88 USD za barel (159 litrov). Dôvodom je fakt, že cez kľúčový Hormuzský prieliv sa dostáva väčší počet lodí napriek tomu, že k výraznejšiemu posunu v rozhovoroch medzi USA a Iránom zatiaľ nedošlo. Za celý týždeň však naďalej smerujú k prudkému rastu, čo je dôsledok vývoja na začiatku týždňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.21 h SELČ 87,49 USD (76,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,54 USD (1,73 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 81,61 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,98 USD (2,37 %). Za celý týždeň však smeruje cena ropy v obidvoch prípadoch k rastu približne o 20 %.
Cenu komodity tlačí nadol zvyšovanie prepravy ropy cez Hormuzský prieliv, povedal Daniel Hynes, analytik banky ANZ. Touto kľúčovou vodnou cestou sa zvyčajne prepravuje zhruba pätina celosvetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Po útoku USA a Izraela na Irán koncom februára Teherán v odvete kritickú námornú trasu zablokoval a naďalej sa usiluje mať nad ňou kontrolu. Aj keď objem plavby je vyšší, než by sa čakalo, pretrvávajúce riziká zvyšujú náklady spoločností.
(1 EUR = 1,1476 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.21 h SELČ 87,49 USD (76,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,54 USD (1,73 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 81,61 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,98 USD (2,37 %). Za celý týždeň však smeruje cena ropy v obidvoch prípadoch k rastu približne o 20 %.
Cenu komodity tlačí nadol zvyšovanie prepravy ropy cez Hormuzský prieliv, povedal Daniel Hynes, analytik banky ANZ. Touto kľúčovou vodnou cestou sa zvyčajne prepravuje zhruba pätina celosvetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Po útoku USA a Izraela na Irán koncom februára Teherán v odvete kritickú námornú trasu zablokoval a naďalej sa usiluje mať nad ňou kontrolu. Aj keď objem plavby je vyšší, než by sa čakalo, pretrvávajúce riziká zvyšujú náklady spoločností.
(1 EUR = 1,1476 USD)