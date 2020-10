New York 7. októbra (TASR) - Ceny ropy klesli približne o 3 %, keď americký prezident Donald Trump zmaril nádeje na ďalší balík stimulov na podporu koronavírusom poškodenej ekonomiky. Ceny okrem toho potlačil nadol aj rast ropných zásob v USA.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 18.51 h SELČ 41,40 USD (35,17 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,25 USD (2,93 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 39,30 USD/barel. Oproti utorkovej uzávierke (6. 10.) to predstavuje pokles o 1,37 USD alebo 3,37 %.



Trump v utorok nečakane zastavil rozhovory s demokratmi o novom balíku stimulov na pomoc ekonomike poškodenej dôsledkami pandémie nového koronavírusu. "Trumpov krok výrazne zvýšil neistotu v súvislosti s ďalším vývojom ekonomiky," povedal analytik z BNP Paribas Harry Tchilinguirian. Oslabenie ekonomiky by znamenalo ďalší pokles dopytu po rope.



Na ceny ropy zatlačili aj informácie o vývoji ropných zásob v USA. Tie za minulý týždeň vzrástli o 501.000 barelov, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s ich rastom iba o 294.000 barelov.