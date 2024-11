Ceny ropy klesli približne o 3 %

New York 11. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok pokles približne o 3 %, pričom cena Brentu klesla pod 72 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvnili najmä slabšie než očakávané stimuly Pekingu na podporu ekonomiky a posilnenie dolára na štvormesačné maximum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Čína minulý týždeň oznámila nové opatrenia na podporu ekonomiky, súčasťou ktorých je aj zmiernenie tlaku na regionálne vlády pri splácaní dlhov. Najnovšie opatrenia sú však podľa trhov nedostatočné na výraznejšie posilnenie rastu hospodárstva, keďže nezahrnujú žiadnu priamu podporu na zvýšenie spotreby. To znamená, že prudší rast dopytu po rope zo strany druhej najväčšej ekonomiky sveta sa neočakáva.



Okrem toho dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára oproti košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol v pondelok na 105,5 bodu. To je najvyššia hodnota od júla.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 17.38 h SEČ 71,83 USD (67,44 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,04 USD (2,76 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 68,19 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,19 USD, alebo 3,11 %.



(1 EUR = 1,0651 USD)