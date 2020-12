Ceny ropy klesli, pričom za celý rok smerujú k viac než pätinovému pre

New York 31. decembra (TASR) - V posledný deň tohto roka ceny ropy mierne klesli, pričom za celý rok smerujú k viac než pätinovému prepadu. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá zasiahla kľúčové ekonomiky na jar tohto roka a prudko znížila dopyt po komodite.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 18.53 h SEČ 51,29 USD (41,80 eura) za barel (159 litrov). Oproti stredajšej uzávierke (30. 12.) to znamená pokles o 34 centov alebo 0,66 %. Za celý rok sa však očakáva prepad ceny Brentu o takmer 23 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 48,12 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 28 centov (0,58 %). Za rok 2020 sa však odhaduje jej pokles o viac než 21 %.



(1 EUR = 1,2271 USD)