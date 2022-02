Ceny ropy klesli, smerujú k poklesu aj za celý týždeň

Peking 11. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 91 USD za barel (159 litrov). K poklesu pritom smerujú aj za celý týždeň, prvýkrát za dva mesiace. Na ceny tlačia informácie o prípadnom agresívnejšom zvyšovaní úrokových sadzieb v USA, ako aj očakávania výsledkov rozhovorov medzi Iránom a USA. Tie by mohli viesť k zvýšeniu dodávok ropy na svetové trhy.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.31 h SEČ 90,61 USD (79,21 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 80 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 89,29 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 59 centov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Ceny ropy zároveň smerujú k poklesu aj za celý týždeň. Ak sa očakávania potvrdia, bude to znamenať prvý týždenný pokles cien komodity po siedmich týždňoch nepretržitého rastu.



"Najnovšie údaje o inflácii v USA podľa všetkého zvyšujú tlak na americkú centrálnou banku, aby v súvislosti so zvyšovaním úrokových sadzieb reagovala tvrdšie, než sa pôvodne čakalo. To sa odráža aj na cenách komodít," povedal Warren Patterson, šéf oddelenia komodít v ING.



Inflácia v USA zrýchlila v januári na 7,5 %, čo je najvyššia úroveň za 40 rokov. V reakcii na to šéf Fedu v St. Louis James Bullard uviedol, že sprísňovanie menovej politiky centrálnou bankou by malo byť razantnejšie a Fed by mal do 1. júla zvýšiť úrokové sadzby o jeden percentuálny bod. Podľa Bullarda by Fed mal na svojich najbližších troch zasadnutiach zvýšiť úrokové sadzby celkovo o 100 bázických bodov.



Patterson zároveň poukázal na nepriame rokovania o jadrovom programe Iránu medzi Teheránom a Washingtonom. "Vyzerá to tak, že aj rokovania o iránskom jadrovom programe napredujú. To je ďalší faktor, ktorý tlačí ceny ropy nadol," dodal. Priaznivý výsledok rozhovorov by mohol znamenať ukončenie sankcií USA voči Iránu, a tým viac ropy na trhu.



(1 EUR = 1,1439 USD)