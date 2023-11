Ceny ropy klesli, smerujú k poklesu aj za celý týždeň

Londýn 3. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli a k poklesu smerujú aj za celý týždeň, keďže obavy z obmedzenia dodávok suroviny na trhy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe sa zmiernili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 16.57 h SEČ 86,30 USD (80,64 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 55 centov (0,63 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 81,99 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 47 centov (0,57 %).



Vo štvrtok (2. 11.) zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch rast o viac než dva doláre, keď trhy reagovali na predchádzajúce rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) ponechať úrokové sadzby nezmenené. To zvýšilo rizikový apetít investorov. Za celý týždeň však smeruje k poklesu zhruba o 4 %.



(1 EUR = 1,0702 USD)